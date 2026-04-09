クリーム好きさん必見のイベントがスタート♡アンテノールから、濃厚でなめらかなクリームをたっぷり楽しめる「クリームパーティー」が開催されます。ショートケーキやタルト、プリンなど、多彩なスイーツが勢ぞろい。ミルクのコクと軽やかな口どけを味わえる、この季節限定の贅沢なラインナップをチェックしてみてください♪ こだわりのクリームの魅力