イスラエルのネタニヤフ首相（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は12日に記者会見し、イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師について「命の保証はしない」と述べ、殺害対象だと示唆した。詳細は明らかにせず「全ての目標を実現する」と語った。ネタニヤフ氏が記者会見したのは2月28日にイランへの攻撃開始後、初めて。米国とイスラエルは初日の攻撃でイランの前最高指導者アリ・ハメネイ師を