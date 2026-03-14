先物市場においては、情報のわずかな変化が、先物価格の大きな変動を引き起こす可能性がある。ホルムズ海峡閉鎖に伴う原油価格上昇と、その後のトランプ発言などを受けての低下は、このようなメカニズムによって引き起こされた現象だと解釈することができる。こうした状況は、中東情勢に関して、今後もあり得ることに注意しなければならない。3月10日、原油価格が低下した原油価格は、2026年初めには1バレル60ドル前後であった。と