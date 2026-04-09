「絶望のマリィさん」【漫画】「絶望のマリィさん」を読むInstagramやブログ「ここはネギマヨ荘」で、自身の経験をもとにした実話漫画を発信している「ねぎまよ」さん。原作と塗りを担当するマヨさんと、作画担当のネギさんの2人組だ。職場の恐ろしいストーカーを描いた『絶望のマリィさん』をはじめ、仕事をしない同僚を描いた『他力本願！貴方が全部なんとかしてよね』など、出会った“ヤバい人”とのエピソードを多数投稿してい