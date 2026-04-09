ソフトバンクの周東佑京外野手(30)が9日、チームの試合前練習に姿を現した。前日8日の試合は「9番・中堅」でスタメン発表されていたが、アレルギー症状が出たため1回表の守備に就くことなく交代。試合中に福岡市内の病院に向かっていた。体のかゆみや呼吸が苦しくなるなどの症状が出たという。昨年も一度同様の症状があり、今回の診察で塗り薬の成分が原因であることが分かったとのことで「昨日よりまし。大丈夫です」と話し