「ソフトバンク−西武」（９日、みずほペイペイドーム）総合格闘家の萩原京平（３０）がセレモニアルピッチに登板。自身のラッキーナンバー「２」を並べた背番号「２２」のユニホームでマウンドに上がり、力強いノーバウンド投球を披露した。小学生時代は野球少年でキャッチャーを守っていた。兄と弟は鶴岡東高校（山形）でいずれも甲子園出場経験をもつが、自身はラグビーに打ち込み、その後格闘技の世界に飛び込んだ。「始