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モーニング娘。牧野真莉愛が卒業発表 昨年から卒業ラッシュが続く

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • モーニング娘。’26のサブリーダー牧野真莉愛が春ツアーで卒業すると発表
  • 昨年は過去最多4人が卒業し今秋には小田さくらも卒業予定である
  • 牧野は12年在籍し25年にサブリーダーに就任していた
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