イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】英紙タイムズは6日、イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師が意識不明の重体で、国を統治できる状態ではないとみられると報じた。米国とイスラエルの情報を基にし、中東の同盟国に共有された外交関連メモを確認したという。イラン政府はモジタバ師は健在だとしている。タイムズによると、モジタバ師は、イスラム教シーア派聖地のコムで治療を