『ラブパワーキングダム２』美女を翻弄していたモデルがまさかの…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月25日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）の第３話をABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが務める。
第３話では、気になる３人に票を入れる「２ndモテVOTE」に先駆け、３票のうち１票のみを投票する「Pre ２ndモテVOTE」が朝一番に行われ、まさかの“０票”だったモデル・たいせいが脱落を回避するべく、猛アプローチを開始。前回、第２話で急速に距離を縮めたものの、「Pre ２ndモテVOTE」ではたいせいに票を入れなかった女優・はづきに対し、「安心できひんな」と不信感を募らせたたいせい。「２ndモテVOTE」本番で自分に票を入れるつもりなら「証明して？」と迫り、はづきからの濃厚なキスを受ける。ドラマのような熱いキスシーンにスタジオMC陣にも動揺が走る中、次にタレント・かのと２ショットになったたいせい。「ユウキ君が高まってる」「なんかわかんなくなっちゃった」と率直に打ち明けたかのに対し、たいせいはかのの肩を抱き、顔を覗き込むように密着度を高めていく。そんなたいせいの様子に、せいやが「このシステム利用してキスしまくろうとしてる」とツッコミを入れたのものの、たいせいの熱烈アプローチは加速。たいせいはストレートに「キスしていい？」と投げかけ、「うん」と返したかのに顔を近づけると、またも濃厚なキスを交わす。美女２人への連続キスというたいせいの大胆な駆け引きに、せいやは「そのやり口見たぞ！」「おいおい！」とツッコミながら爆笑。
そして、番組後半では、ついに男性１名・女性２名が脱落する運命の「２ndモテVOTE」の結果が発表。 男性メンバーの発表では、朝の「Pre ２ndモテVOTE」“０票”から巻き返しを図ったたいせいでしたが、結果は無情にも最下位となり脱落が決定。女性陣を翻弄した“キス連発”の戦略が逆に票を遠ざける結果に。この結末に、YOUは「え！急じゃない？」と驚きつつも、「（キスが）バレちゃったな、やっぱり」「女子はナメたらあかんのよ」と女性票のシビアさを指摘。たいせいが「自分の行動に嘘はないし、後悔もない」と潔く去る中、格闘家・たいじゅが男泣きするなどスタジオは衝撃に包まれた。さらに女性メンバーの脱落発表では、まさかの２名が姿を消すことに……。予測不能な展開と“本命票”で大きく運命が変わる過酷なルールにYOUも「ヒリヒリするね」と固唾を呑んで見守る波乱の第３話となった。
“キス連発”の甘い空気から一変、哀愁漂う結末となった第３話の模様は、無料で見逃し視聴が可能。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けしている。
（C）AbemaTV, Inc.