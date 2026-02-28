米国議会議事堂下院議場で一般教書演説を行うトランプ大統領＝２月24日（写真：ZUMA Press/アフロ）

［ロンドン発］ドナルド・トランプ米大統領は2月24日、ワシントンの米下院本会議場で一般教書演説を行った。長い演説を行うという事前の約束通り、少なくとも60年間の上下両院合同会議における演説としては最長の107分42秒に及んだ。

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

史上最長の一般教書演説、ただしイランに触れたのはわずか3.4％

1964年以降、演説の長さを記録している米カリフォルニア大学サンタバーバラ校の「米プレジデンシー・プロジェクト」によると、トランプ氏自身が昨年樹立した99分30秒の記録を塗り替えた。それ以前の記録はビル・クリントン元大統領の2000年一般教書演説で88分48秒。

全1万498単語のうち、緊迫するイラン情勢に割かれたのはわずか353単語（約3.4%）だった。トランプ氏は「ここ数カ月だけで彼らは少なくとも3万2000人のデモ参加者を殺害したようだ。重大な武力行使の脅しをかけることで多くの人々が絞首刑にされるのを阻止した」と自画自賛してみせた。

「彼らはすでに欧米の海外基地を脅かすミサイルを開発しており、間もなく米国本土に到達するミサイルの製造にも取り組んでいる。昨年6月の『ミッドナイト・ハンマー作戦』で攻撃を受けた後も彼らは武器プログラム、特に核兵器を再建しようとする試みを続けている」

トランプ「世界最大のテロ支援国家イランが核兵器を持つことを許さない」

「われわれは『魔法の言葉』すなわち『決して核兵器を持たない』という言葉を耳にしていない。私の好みはあくまで外交を通じてこの問題を解決することだ。一つだけ確かなことがある。世界最大のテロ支援国家である彼らに核兵器を持たせることを決して許さない」（トランプ氏）

米紙ウォールストリート・ジャーナルの2月25日付社説は「マルコ・ルビオ米国務長官やジョン・ラトクリフ米中央情報局（CIA）長官の報告を受けた議会指導者の間では近い将来にイランとの戦争が起こる可能性が高いとの認識が広がっている」と状況を分析している。

同社説によると、イラン政権は1978〜79年の革命以来、最も弱体化している。イスラエルの攻撃で中東における代理勢力が弱まり、イラン国内では国民との対立が激化している。イランに時間を与えれば、ロシアや中国から兵器を購入して再武装するのを許すことになる。

「待つことは政権を打倒する稀有な機会を台無しにする。これほど戦力を集結させておきながら核兵器開発に関する口先だけの約束や象徴的な攻撃だけで妥協すれば、モスクワや北京はトランプ政権の弱腰を見抜く。そうなればウクライナ和平はより困難になる」（WSJ紙）

イランが見せる融和姿勢は体制を立て直すための時間稼ぎ

体制転換派のWSJ紙はトランプ氏が慎重派ダン・ケイン統合参謀本部議長だけでなく、作戦を実行するブラッド・クーパー中央軍司令官の話を聞くことが意思決定の混乱を解く鍵と指摘。なぜイランで行動が必要かをトランプ氏自身が議会と国民に説明する必要があると説く。

英紙タイムズの社説（2月18日付）も「イランの対応は説得力に欠けると同時に狡猾である。核爆弾の製造を試みていないと主張したり、濃縮ウランの在庫の一部を放棄する用意があるといった懐柔的な言葉を並べたりしている」とイランへの不信感を募らせる。

「核プログラムに関するいかなる合意も、イスラム政府に外交的・道徳的な勝利を与え、体制転換の機会を消滅させてしまうだろう」「艦隊を撤収させることはイラン反体制派に『助けは実際には来ない』というメッセージを送ることになる」（タイムズ紙）

2月26日、スイスのジュネーブで米国との協議の場に向けて出発するイランの交渉代表団（提供：Iranian Foreign Ministry/ロイター/アフロ ）

トランプ氏の特使スティーブ・ウィトコフ氏と娘婿ジャレッド・クシュナー氏はウクライナ停戦とイラン核問題の両方を同時に解決しようとしているが、二正面外交の成果は乏しい。イランの融和姿勢は軍事圧力を回避し、体制を立て直すための時間稼ぎに過ぎない。

「宿敵に対する軍事的勝利」を宣言する象徴的意味合い

イラン最高指導者アリ・ハメネイ師は米国への「平手打ち」を公言し、40年ぶりにホルムズ海峡封鎖を命ずるなど強硬姿勢を崩していない。イランの弱体化は明らかであり、米国が断固たる姿勢で臨まなければ、集結させた大艦隊が無駄に終わるとタイムズ紙は警告する。

米紙ニューヨーク・タイムズ（2月26日付）は「トランプ氏にとってイランへの軍事攻撃は象徴的な意味しか持たないかもしれない」と題し、トランプ政権内部は攻撃がイランを譲歩させると信じる積極派とイランを硬化させるだけだという懐疑派に分かれていると報じている。

トランプ氏は「イランに核を持たせない」と唱えるが、攻撃によって体制を転換するのか、交渉を打開したいのか、具体的で明確な戦略を軍や国民に示していない。攻撃の目的は施設破壊より「宿敵に対する軍事的勝利」を宣言するための象徴的な意味合いが強いとの分析もある。

米軍幹部や専門家は、イランの報復による米軍基地へのミサイル攻撃や武器在庫の枯渇、米兵の犠牲を懸念している。イランは米軍の攻撃によって核保有こそが最大で唯一の国防との信念をさらに強めてしまうリスクがある。

「トランプ氏は相手がすぐに『降参』することを期待している」

「米国の攻撃による損害は2つの象徴的な目的を果たす可能性が高い。複数の米政権幹部は、これによりトランプ氏が宿敵に対する軍事的勝利を主張できるようになるという。一方で政権高官はこれがイランを核濃縮プログラムの放棄に追い込むことも期待している」（NYT紙）

ジャック・リード米上院議員（民主党）は「トランプ氏は自分がパフォーマンスを始めれば、相手がすぐに『降参だ。取引に応じよう』と言うことを期待している」とNYT紙に語っている。「相手がそうしなかった場合、大統領は単に勝利を宣言して次の話へ移るだけだ」という。

英誌エコノミスト（2月25日付）は、トランプ氏の最終目標が「核放棄」なのか「ミサイル制限」なのか「体制転換」なのか、自身でも定まっていないと分析する。イランは過去に何度も「核は持たない」という「秘密の言葉」を口にしており、あてにはできない。

昨年6月の米国とイスラエルの攻撃でイランの核施設はダメージを受けたが、壊滅はしていない。「中東の泥沼からの撤退」を掲げたトランプ氏が、なぜ中東で新たな戦争に突き進もうとしているのか支持層や側近の間でも理解が得られていない。

「戦争が起きれば『目的を探すための戦争』になる」

ウィトコフ特使は「イランは核兵器製造まで1週間」と危機を煽るのに対し、トランプ氏は「核施設は粉砕した」と豪語しており、トランプ政権内のイランに対する現状認識は一致しない。大量破壊兵器がなかったイラク戦争と同様、大義なき戦争に突入することになりかねない。

「もし戦争が起きれば『目的を探すための戦争』になるだろう。米国がこれほど膨大な火力を集結させながら、それをどう使うべきかについてこれほど無知であったことはかつて一度もなかった」とエコノミスト誌は“脳死状態”のトランプ政権を危惧している。

【木村正人（きむら まさと）】

在ロンドン国際ジャーナリスト（元産経新聞ロンドン支局長）。憲法改正（元慶応大学法科大学院非常勤講師）や国際政治、安全保障、欧州経済に詳しい。産経新聞大阪社会部・神戸支局で16年間、事件記者をした後、政治部・外信部のデスクも経験。2002〜03年、米コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。著書に『EU崩壊』『見えない世界戦争 「サイバー戦」最新報告』（いずれも新潮新書）。

筆者：木村 正人