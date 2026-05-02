【EVO Japan 2026】 日程：5月1日～3日 開催 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」東1・2・3ホール 5月1日より3日に開催されている格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」において、「ストリートファイター6」部門の決勝進出選手が決まった。 参加人数が上限の7,158人に達した「ストリートファイター6」部門。その中から決勝へ進出で