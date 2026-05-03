破竹の勢いで高騰が続く都心5区の不動産。なかでも大規模再開発を進める「渋谷区」において、富裕層から支持を集め続けるエリアが存在します。彼らは単なる価格やスペックではなく、歴史や環境といった「見えない付加価値」で住まいを選んでいるのです。本記事では、柳澤寿志子氏の著書『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』（星野書房）より一部を抜粋・再編集して、富裕層が注目し続ける「渋谷区エリア3選」を紹介します。富裕