BESV JAPANが、春の新生活シーズンに合わせた大型e-Bikeキャンペーンをスタートします。

対象はBESV・Votani・SMALOの全23モデルで、オプション特別価格とアウトレット特別価格を同時に使える構成です。

通勤用の1台を探す人も、週末ライドをアップグレードしたい人も、選び方の幅が一気に広がる期間です☆

BESV JAPAN「春のNEWサイクルキャンペーン」

開催期間：2026年2月21日（土）〜4月19日（日）対象ブランド：BESV／Votani／SMALO対象モデル数：全23モデル（アウトレット含む）選べるオプション数：全29種類アウトレット対象数：全12モデル対象店舗：全国の正規取扱店

BESVは、デザインと走行性能を両立した次世代e-Bikeブランドとして、欧州市場でも評価されているプレミアム電動アシスト自転車です。

BESV JAPANは、そのBESVに加えて、街乗り重視のVotaniやAI・IoT機能を備えるSMALOまで含めた3ブランドを国内展開しています。

今回の春施策では、通常モデルの購入メリットに加えて、人気モデルを含むアウトレット価格まで同時提示することで、用途別に比較しやすい購買機会を作っています。

オプションセット特別価格の活用ポイント

PSシリーズ前後フェンダー＆リアキャリアセット：15,730円→10,000円PSF1輪行セット：18,810円→10,000円TRX1.3 前後フェンダー＆リアキャリア＆スタンドセット：26,200円→10,000円Votani専用バスケット＋ディスプレイカバーセット：9,680円→5,000円SMALO PX2用リアキャリア：7,590円→5,000円

今回の施策は車体値引きだけでなく、購入後に必要になりやすい装備を最初から組み込める点が実用的です。

フェンダーやキャリアは通勤・買い物用途で使用頻度が高く、導入時に揃えると運用が安定しやすい構成です。

新車1台につき1セット適用という条件のため、用途を先に決めてから組み合わせを選ぶと満足度を上げやすくなります。

アウトレット12モデルとブランド別の選び分け

BESV PSA1：238,000円→199,800円BESV PSF1：298,000円→229,800円BESV JG1：348,000円→279,800円Votani H3：168,000円→139,800円

アウトレットは全12モデルが対象で、在庫限りのため車種とカラーの条件が合えば価格メリットを取りやすいタイミングです。

BESVはデザインと走行性能のバランスを重視する層に向き、Votaniは通勤や街乗りを中心に扱いやすさを重視する層にフィットします。

SMALOはAIドライビングシステムとIoT機能を軸にしたハイエンド志向で、テクノロジー体験を重視するユーザーに強い選択肢です。

春の自転車選びは、車体価格だけでなく、使い始める初日から必要な装備を含めて判断すると失敗しにくくなります。

今回のキャンペーンは、オプションとアウトレットを同時活用できるため、予算配分を組み立てやすい構成です。

新生活e-Bike選びを賢く始める春施策！

BESV JAPAN「春のNEWサイクルキャンペーン特別施策」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーン期間はいつまでですか？

2026年2月21日（土）から4月19日（日）まで開催されます。

Q. どのブランドが対象ですか？

BESV、Votani、SMALOの3ブランド全23モデルが対象です。

Q. アウトレットモデルは何台ありますか？

特別設定価格のアウトレット対象は全12モデルで、在庫限りでの提供です。

