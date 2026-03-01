この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が、「【USJ呪術廻戦】売り切れ注意！クールジャパン2026限定グッズが最高すぎた…!!【ユニバ購入品紹介】」と題した動画を公開した。

動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとアニメ『呪術廻戦』のコラボレーションにより発売された限定グッズを紹介。投稿者のもちもぐ氏が実際に購入したアイテムのギミックや質感をレビューし、ファンならではの視点でその魅力を伝えている。

まず注目したのは「獄門疆ポーチ」だ。作中で五条悟が封印された特級呪物「獄門疆」を模しており、表面には不気味な目が多数あしらわれている。もちもぐ氏は、ファスナーを開けた内部の底面に五条悟がプリントされている点に触れ、「五条悟が閉じ込められている。これは買った後じゃないと気づかない」と、その芸の細かさに感嘆の声を上げた。

続いて紹介された「東堂葵サウンドキーチェーン」は、キャラクターのボイスが流れるギミック付き。開くと虎杖悠仁と高田ちゃんの写真が現れる仕様で、もちもぐ氏は「人気すぎて発売初日も売り切れたという噂を聞いた」と語り、運良く購入できた喜びを露わにした。

また、敵キャラクターである漏瑚、花御、陀艮が描かれた「靴下セット」や、木箱風のパッケージに入った「宿儺チョコレート」も紹介。特にチョコレートは「宿儺の指」をリアルに再現しており、もちもぐ氏はその造形とボリューム感を評価しつつ、「最近チョコレート価格が高騰しているから、価格的にもいいのではないか」と独自の視点を加えた。

もちもぐ氏は動画の終盤で、今回のコラボグッズについて「あんま爆買いしたわけじゃなかったけど、個人的にはいっぱい買ったなという印象」と満足げに総括。コラボレーション期間中にパークを訪れ、実際にアイテムを手に取ってみることを推奨し、動画を締めくくった。

