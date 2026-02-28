【夫婦、小さなすれ違い…】花粉でくしゃみ連発、もう認めたら？【第62話まんが】#ママスタショート
夫婦とはいえしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、この季節特有の花粉症を認めないゆえの“小さなすれ違い”です。
家中に響き渡る夫のくしゃみ＆鼻を噛む音。花粉症の季節ですねぇ……。
妻「病院に行って薬もらいなよ。私が行っている病院、紹介しようか？」
症状のひどさに見かねた妻が、夫に病院へ行くことを勧めたのですが……。
夫「大丈夫、大丈夫！」
なぜか断固拒否。どう見たって全然大丈夫じゃないのに。すでに花粉症の妻にしてみれば、「なんで病院へ行かないのかがわからない」。そりゃそうです。でも……いますよね、絶対に自分が花粉症であると認めたくない人。認めたら楽になるのになあ。認めたらこの世の終わりでも来るのでしょうか。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
