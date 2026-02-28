image: MakerWorld / Karl Knall

音がとにかく気持ちいいけど、飛んでった王冠はちょっと心配。

瓶ビールを飲む魅力の一つが、王冠を開けるスパン！って音じゃないかと思うんです。テンション上げの儀式みたいなものですね。

ドイツ在住のDIYメイカー・Karl Knallさんは思ったんでしょう。「もっと豪快でいいんじゃないか？」と。

彼がMakerWorldで公開したのが、その名も「Bottle Shoot Opener」。

ビール瓶の口を覆うようにオープナーをセットし、レバーを勢いよく叩くと、王冠がポーン！！！！と飛んでいく栓抜きガジェットです。シンプルながら、ありそうでなかった栓抜きスタイルの発明。

動作を見た瞬間、脳にじわっとドーパミン的なものを感じます。百聞は一見に如かず、ご覧あれ！

使われているフィラメントはPLA（ポリ乳酸）またはPETG（ポリエチレンテレフタレート共重合体）。Karl Knallさんは手元の「Bambu Lab A1」で作ったそう。

こだわりポイントは「消耗品」への配慮。レバー部分は交換可能な設計になっており、摩耗したら全体を作り直さなくても、レバーだけ再プリントして付け替えられます。

さらに耐久性を高める改良版ではメタルピンを採用し、レバー本体もPA12（ナイロン樹脂）で印刷することを検討中とのこと。

ビール瓶ごとに専用モデルがある

image: MakerWorld / Karl Knall

ちょっと面白いのが、瓶の形状に合わせたモデルが複数用意されている点。たしかに瓶の形状って違いますもんね。

「同じケースから取り出した瓶でも、微妙に形が違うことがあります。王冠の締まり具合も瓶によって差があったりすることも。なので、完璧に動く瓶もあれば、うまく動かないこともあるんです」

という正直な免責事項つき。そのリアルさも含めて、DIYカルチャーらしい誠実さを感じます。

ちなみにKarl Knallさんが王冠を飛ばしているビール瓶はすべてドイツ製のものなので、日本のビール瓶で試す場合は要実験です。

このDIYプロジェクトを投稿したところ、「これ売ってないの？」という問い合わせが殺到したようで、現在は専用ウェブサイトを開設し、ウェイティングリストの受付も始めています。3Dプリンターを持っていない人も気になってしまう、それだけ訴求力のあるデザインということでしょう。

ひとつだけ問題があるとすれば、飛んだ王冠がどこに行くか分からないこと。周囲のお子さんやペットにはくれぐれもお気をつけて。

あったかくなってきましたし、屋外パーティに忍ばせていったら良い小ネタになってくれるはず！

【こちらもおすすめ】

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source：MakerWorld via reddit