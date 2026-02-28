この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

歯科専門チャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」が、「老後に歯を失わない人に一貫している特徴とは...？」と題した動画を公開。歯科医院を運営する木村隆寛氏と、同院に勤務する今泉龍一氏が、年齢を重ねても歯周病にかからない人々の共通点を解説した。



動画で両氏が一貫して強調するのは、歯周病予防が単なる歯磨きだけでなく、生活習慣や身体全体の健康状態と密接に関連しているという視点である。木村氏は、歯周病にならない人の特徴として、まず基本であり最重要の項目として「プラークコントロールが良い人」、つまり歯磨きが上手なことを挙げた。これに加え、今泉氏は「歯科医さんにしっかりと定期検診に来ている方」が重要だと語る。プラークが石灰化して歯石になると、個人のブラッシングでは除去できなくなるため、3ヶ月に一度のプロによる介入が理想的だという。



さらに木村氏は、意外な特徴として「歯並びと噛み合わせが良い方」を挙げる。氏によれば、噛み合わせが良い人は骨格や筋肉、舌の運動といった口腔機能のバランスが整っており、唾液の分泌も活発になるため「自然に汚れが流れていく」「自浄能力が高い」傾向にあると解説した。



また、全身の健康状態も歯周病に大きく影響すると両氏は指摘する。良い噛み合わせで食事ができれば、しっかりと栄養を摂取でき、身体の内側から骨の健康が保たれる。逆に、糖尿病などの全身疾患は歯周病の悪化と相互に作用するため、口腔ケアと全身の健康管理は両立させる必要があると述べた。



その他にも、歯周病のリスクを著しく高める「タバコ」を吸わないことや、歯周病に関する正しい知識と予防意識を持つことなどが、老後も健康な歯を保つための重要な共通点として挙げられた。歯の健康は、日々のケアから専門的なメンテナンス、そして全身の健康意識まで含めた総合的な取り組みによって守られるのである。