座り心地を追求したコスパ抜群のワークチェア「YPS-S800」、本日よりクラファン開始
スタートダッシュを決めろ！
こちらやこちらやこちらの記事で紹介している、高機能ハイコストパフォーマンスのワークチェア「YPS-S800」。もうみなさん、買いたくてうずうずしているのではないでしょうか。
お待たせしました。「YPS-S800」、本日よりCoSTORYにてクラウドファンディングが始まります！
ワークチェア「YPS-S800」
38,240円
仕事も趣味も休憩も。ずっと座れるワークチェア
CoSTORYで見る
ギズモードのYouTubeでは、編集部のマエノが紹介していますので、質感などが気になる方は、動画もご覧ください。
超早割は20％オフ
「YPS-S800」の価格は以下の通りです。
【超早割】
20％OFF：3万8240円（限定300個）
【早割】
17％OFF：3万9674円（限定500個）
【GIZMART限定割】
14％OFF：4万1108円（限定800個）
【2セット限定割】
22％OFF：7万4568円（限定100個）
最も割引率の高い超早割は、限定300個。これ、瞬殺の可能性もありますので、光の如く購入することをオススメします。
快適な座り心地を実現するだけではなく、足を伸ばしてリラックスできたり、アームレストを収納できるなど、気の利いた機能が満載の「YPS-S800」。ぜひこの機会に、体感してください。「このお値段で、こんなに快適なの？」と、身体が喜ぶこと間違いありません。
みんなのアクセス、待ってるぜ！
ワークチェア「YPS-S800」
38,240円
仕事も趣味も休憩も。ずっと座れるワークチェア
CoSTORYで見る