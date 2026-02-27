Photo: 三浦一紀

スタートダッシュを決めろ！

こちらやこちらやこちらの記事で紹介している、高機能ハイコストパフォーマンスのワークチェア「YPS-S800」。もうみなさん、買いたくてうずうずしているのではないでしょうか。

お待たせしました。「YPS-S800」、本日よりCoSTORYにてクラウドファンディングが始まります！

ワークチェア「YPS-S800」 38,240円 仕事も趣味も休憩も。ずっと座れるワークチェア CoSTORYで見る

ギズモードのYouTubeでは、編集部のマエノが紹介していますので、質感などが気になる方は、動画もご覧ください。

超早割は20％オフ

「YPS-S800」の価格は以下の通りです。

【超早割】 20％OFF：3万8240円（限定300個） 【早割】 17％OFF：3万9674円（限定500個） 【GIZMART限定割】 14％OFF：4万1108円（限定800個） 【2セット限定割】 22％OFF：7万4568円（限定100個）

最も割引率の高い超早割は、限定300個。これ、瞬殺の可能性もありますので、光の如く購入することをオススメします。

モデルの身長は182cm Photo: 三浦一紀

快適な座り心地を実現するだけではなく、足を伸ばしてリラックスできたり、アームレストを収納できるなど、気の利いた機能が満載の「YPS-S800」。ぜひこの機会に、体感してください。「このお値段で、こんなに快適なの？」と、身体が喜ぶこと間違いありません。

みんなのアクセス、待ってるぜ！