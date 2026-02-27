応援侍たまべヱの頭を叩く

ドジャースの大谷翔平投手は27日、バンテリンドームで行われる野球日本代表「侍ジャパン」と中日との強化試合の試合前セレモニーに登場。侍ジャパンの応援キャラクター「応援侍たまべヱ」の頭を叩く“悪ガキぶり”を見せた。

この日、試合は欠場予定だが、試合前には大谷の名前がアナウンス。球場から歓声が沸き起こった。大谷は三塁ベンチから飛び出すと、たまべヱの頭をバシッと叩き、ニヤリと笑って列に並んだ。

大谷といえば、3年前に同球場で行われた中日との強化試合でも、マスコットへの愛ある“イジリ”を見せていた。2023年3月に行われた試合前セレモニーでは、ハイタッチの列に並んでいた中日のマスコット・ドアラからハイタッチを求められるも、連日の“ガン無視”を披露。華麗にスルーして隣にいた白井一幸コーチとハイタッチを交わし、不満げなドアラと大爆笑する白井コーチのやり取りがファンの間で大きな話題を呼んでいた。

今回はスルーではなく、自ら手を出してたまべヱをいじるお茶目な姿を披露した。大一番を前にグラウンド上で見せるリラックスした笑顔と飾らない素顔で、試合前から球場のファンを大いに盛り上げていた。（Full-Count編集部）