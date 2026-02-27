この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が経済圏の核心を暴く！『この2人が裏の権力者。今年の半導体業界を裏で操る人間がこれ』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『この2人が裏の権力者。今年の半導体業界を裏で操る人間がこれ【マイキー佐野 経済学】』では、実業家のマイキー佐野氏が、トランプ大統領を軸に形成される巨大な経済圏の全体像を整理する。焦点は、政策、外交、投資がどのように接続され、誰に利益が還流するのかという構造そのものにある。



実業家マイキー佐野氏は、トランプ氏の本質を「極めて優れたビジネスマン」と評する。国家政策と私的ネットワークを分離せず、相互に利益が循環する設計を構築している点が特徴だという。暗号資産分野では、ミームコインやDeFiプロジェクトを通じた資金流入の仕組みが語られる。ブランド管理会社CICデジタルの役割、スティーブ・ウィトコフ氏一族との関係などが結び付けられ、規制環境の変化も追い風となる構図が示される。



続いて半導体とAI領域へ視点が移る。シェイク・タフヌーン氏が率いるG42、AI投資会社MGX、そしてMicrosoft、NVIDIA、OpenAIといった米国企業との連携が紹介される。データセンター建設や半導体供給の枠組みが進む一方、関連投資が別領域へ波及する可能性が示唆される。国際交渉と先端技術投資が同時進行し、それぞれが独立せず連動する点が本質だと指摘する。



さらに不動産分野では、トランプ・オーガニゼーションとDar Globalの協業が取り上げられる。中東での開発案件、政府系ファンドとの関係、ブランド展開の拡張が語られ、AI投資と不動産事業が並行して進む構図が浮かび上がる。暗号資産、半導体、AI、不動産は個別テーマではなく、資金と影響力を循環させる一体的な装置として機能しているという整理である。



実業家マイキー佐野氏は、米国の国益と側近ネットワークの利益の境界が曖昧になる点に着目する。断片的な報道では見えにくい接続関係を一望すると、半導体業界の動きも異なる輪郭を帯びてくる。本動画は、その背後にある設計思想を俯瞰する材料を提示している。