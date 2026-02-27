USB-Cでの有線接続を切望していた人に。

ロックバンドのステージにドーンと積み重なっている、ギターアンプの王様Marshall（マーシャル）。これまで無線スピーカーや完全無線ヘッドホン／イヤホンなども出してきましたが、USB-C接続の有線イヤホンが登場しました。

3.5mmプラグ版も存在しますが、iPhoneなどUSB-C接続のデバイスを持っている方には嬉しいニュースですね。

マーシャルのDNAをビシバシ感じる

「Mode USB-C」は、ハウジングに「M」が配されており、Marshallであることが一目瞭然。コントロールボタンにもロゴがあり、しっかりと主張しています。端子の金色もマーシャルらしいですし、それを覆うカバーはアンプを思わせる菱形の凹凸模様になっています。

使っている人を見かけたら「ロックやメタルが好きなのかな」なんて想像してしまいます。使っているイヤホンから音楽ジャンルをなんとなく邪推しちゃいます。

音質は常にバランス良く、臨場感あふれるサウンド。ダイナミックドライバーが豊かな低音とクリアなヴォーカル、細部のきめ細やかな音まで再現してくれます。

ケーブルの内蔵マイクはModeシリーズの設計を改良し、クリアな音声と周囲のノイズを抑えた通話ができるように。コントロールボタンでは通話、音量の上げ下げ、楽曲操作を行なえます。

Image: KANJITSU DENKI CO.,LTD

イヤーチップはSからXLまで4種のサイズが付属するので、誰の耳にもフィットすることでしょう。

また有線はコードが絡まりやすいのが難点ですが、絡まりにくく形状を保ちやすいコードが採用されています。有線イヤホンはなぜか取り出すと必ず絡まっているのがストレスですが、これは大丈夫そうですね。

最近は有線への回帰が進んでいる

無線イヤホンは落としやすく失くしやすいのと、充電が必要で使っている最中に充電切れになるのがあるあるですよね。有線なら遅延もゼロだし、無線よりちょっとお安いのも魅力です。

やっぱり主流は無線ですが、有線にもブームが到来し、いろんなモデルがバンバン登場しています。むしろ有線の方が満足度が高いなんて声もありますからね。

ロックやメタル好きな人ならコレですね。8,990円でどうぞ。

Source: KANJITSU DENKI CO.,LTD (1, 2)