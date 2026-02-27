¥â¥ó¥Ù¥ë¤Î¡È2WAY¤Ç»È¤¨¤ë¥°¥í¡¼¥Ö¡É¤Ï¤´¤ï¤Ä¤«¤º¤Ë²÷Å¬¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî¤â¥¹¥à¡¼¥º
ROOMIE 2023Ç¯12·î23Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
»ä¤Î½»¤àÃÏ°è¤Ç¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËèÇ¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¼ê¤ÎÎä¤¨¡×¡£
Îä¤¿¤¤É÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È°ì½Ö¤Ç¤«¤¸¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢²¹¤«¤¤Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï¼ê¤ÎÎä¤¨¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åß¾ì¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¤µ¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥Ù¥ë¤Î¥¸¥ª¥é¥¤¥óL.W.¥°¥í¡¼¥Ö
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥ó¥Ù¥ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥í¡¼¥Ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¥¸¥ª¥é¥¤¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ª¥é¥¤¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ä¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3Ç¯Á°¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥ª¥é¥¤¥ó L.W.¥Ð¥é¥¯¥é¥Ð¡×¤ò¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢»ä¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£
À¸ÃÏ¸ü¤ÏÇö¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê¼ó¤Ë¤Ï¥´¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¼êÂÞ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ê¤ê»ß¤áÅù¤Î²Ã¹©¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÄÏ¤àÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë³ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¶ÈÍÑ¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø»þ¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤ÏÃË½÷·óÍÑ¤ÎS.M.L¤Ç¡¢º£²ó¤ÏS¥µ¥¤¥º¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃË½÷·óÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ»Ø¤È¾®»Ø¤¬1Ñ¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤Î¤ß¤ÇµöÍÆÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¸¥ª¥é¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§
¤½¤â¤½¤â¥¸¥ª¥é¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢¥â¥ó¥Ù¥ë¤¬¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥¨¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë»å°ìËÜ¤«¤éÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¹âÀÇ½ÁÇºà¤Î¤³¤È¡£
±óÀÖ¸ú²Ì¤Ë¤è¤êÂÎ¤ò¿Ä¤«¤é²¹¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Á¡°Ý´Ö¤Ë¶õµ¤¤òËÉÙ¤ËÃß¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÃÈ¤«¤µ¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡Ê¥â¥ó¥Ù¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¡£
Â¾¤Ë¤âË¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤À½Ë¡¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤¬È©¤Ë¿¨¤ì¤ëÉÔ²÷´¶¤ä¤´¤ï¤Ä¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥ó¥Ê¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Î¸µ¤òÀä¤ÄÀ©¶Ý¡¦ËÉ½¸ú²Ì¤äµÛ¿åÂ®´¥À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¾ì¤Î¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦´À¤«¤é¤Î½¤¤¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Ã¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤Ç¤¤ë
ÅßÍÑ¤Î¥°¥í¡¼¥ÖÁª¤Ó¤ÇÀäÂÐ¤ËÍß¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¡È¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÁàºîÂÐ±þ¡É¡£
¤È¤Ë¤«¤¯³°µ¤¤Ë¼ê¤ò¤µ¤é¤µ¤º¥¹¥Þ¥Û¤â¿¨¤ì¤ë¥°¥í¡¼¥Ö¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´¶ÅÙ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÁàºî¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤âÈ¿±þ¤¬Æß¤¤¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ë¶É¥°¥í¡¼¥Ö¤òÃ¦¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï´¶ÅÙ¤âÎÉ¹¥¤ÇÊ¸»úÂÇ¤Á¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£Ç¯¤ÎÅß¤Ï°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¥µ¥¤¥ºÁª¤Ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ØÀè¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÃË½÷·óÍÑ¥µ¥¤¥º¤ÎÆñ¤·¤¤ÅÀ¡£¼ê¤Î¾®¤µ¤¤½÷À¤ÏS¥µ¥¤¥º¤Ç¤âÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¾¯¤·Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àã»³¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤È¤·¤Æ
»ä¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È½µ3Æü¤ÏÀã»³¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÇ¯Çº¤à¤Î¤¬¡È¼ê¤ÎÎä¤¨¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤È¥°¥í¡¼¥Ö¤ÎÃåÃ¦¤¬Â¿¤¤»ä¤Ï°ì½Ö¤Ç¼ê¤¬¥¥ó¥¥ó¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¤¥ó¥Ê¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÍÑ¤Î¥ß¥È¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬¸ü¤¹¤®¤Ê¤¤À¸ÃÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤´¤ï¤Ä¤«¤º²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ËÂçËþÂ¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¤³¤½¼ê¤ÎÎä¤¨¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤à¤¾¡¼¡ª
Photo: ÂçÊ¿Àéº»