この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産売却を成功させるためには、信頼できる不動産会社とのパートナーシップが不可欠です。しかし、中には売主の利益を損なう「囲い込み」を行う業者も存在します。

今回は、らくだ不動産株式会社のマネージャー トップエージェント八巻侑司さんと、エージェント土屋亜紀子さんが、「囲い込み」の実態と、優良な仲介業者を見抜くための「3つの質問」について解説します。



◾️不動産業界の悪しき慣習「囲い込み」とは？

「囲い込み」とは、売却を依頼された不動産会社が、自社で見つけた買主と契約させようとするために（両手仲介）、他社からの購入申し込みや内見依頼を意図的にブロックする行為です。これにより、売主は早期売却や高値売却の機会を逃してしまう「機会損失」につながります。

土屋さんが「囲い込みという言葉をよく耳にしますが、実際にはどういうことなのでしょうか？」と問いかけると、八巻さんは次のように解説します。



「両手仲介（売主・買主双方から手数料をもらうこと）自体は悪いことではありませんが、それを狙うがあまり、他社のお客様を排除してしまうのが囲い込みです。売主様にとっては、本来売れるはずだったチャンスを逃すことになりかねません」

◾️優良業者を見抜く「3つの質問」

では、どのようにして囲い込みをする業者を見抜けば良いのでしょうか。八巻さんは、以下の3つの質問を投げかけることを推奨しています。



1. 「他社に広告掲載を承諾していますか？」

囲い込みをする業者は、自社だけで情報を独占したいため、他社による広告掲載を嫌がります。「『自社のホームページだけで十分です』『他社サイトには載せません』といった回答をする業者は、囲い込みのリスクが高いです。広く情報を拡散してくれる業者を選びましょう」（八巻さん）

2. 「担当者の都合と内見希望が被った場合、どう対応しますか？」

「売主様側の担当者が立ち会えないという理由で内見を断るケースがありますが、これも実質的な囲い込みです。『担当者が不在でも、鍵の手配をして他社様だけで内見可能です』と柔軟に対応してくれる業者かどうかが重要です」（八巻さん）

3. 「御社は囲い込み対策をどのようにしていますか？」

「ズバリ聞いてしまうのも効果的です。『囲い込みはしません』と即答し、具体的な対策（レインズへの登録証明や、他社への広告承諾など）を説明できる業者は信頼できます。逆に、言葉を濁したり、曖昧な回答をする業者は避けた方が無難です」（八巻さん）

【まとめ】

不動産売却は、多くの人にとって人生で数回しかない大きなイベントです。「囲い込み」の被害に遭わないためにも、業者選びは慎重に行う必要があります。

らくだ不動産株式会社では、「片手取引（売主側のみを担当）」を原則とし、他社への広告掲載を全面的に開放することで、囲い込みを一切行わない透明性の高い売却活動を徹底しています。「自分の物件が囲い込みされていないか心配」「信頼できる業者に任せたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。