4万年前のマンモスの小像。古代文字の前身の可能性がある記号が刻まれている/Hildegard Jensen/Universität Tübingen

（CNN）4万年あまり前の石器時代の人々が道具や小像に刻んだ記号や模様が、古代文字の前身だった可能性がある。23日に学術誌PNASに掲載された石器時代の彫刻に関する研究で明らかになった。

ドイツで発見された260点の遺物に刻まれた模様は、現代の文字体系とは大きく異なるものの、約5300年前にメソポタミア（現在のイラク）で出現した原楔（くさび）形文字と同程度の複雑さと情報密度を示している。抽象的な象形文字が用いられたのち、まもなく楔形文字へと発展した原楔形文字は世界最古の文字体系と考えられている。

「これらは実際、非常によく似ており、最古の原楔形文字と区別がつかない」。ドイツのザールラント大学准教授で、研究の共著者クリスティアン・ベンツ氏はそう述べた。「これは本当に驚きだった。これらの記号の配列は原文字とも現代の文字とも近くないと思っていたからだ」

研究者らはコンピューター支援技術を用いて、十字や点、刻み目、線など約3000個の幾何学記号を分析。象牙、骨、角で作られた物体に刻まれたこれらの記号は、ケナガマンモス、ライオン、クマ、ウマなど、当時この地域によく見られた動物を表していることが多かった。道具よりも情報密度が高いことが判明した小像の中には、人間とライオンを組み合わせたものが描かれたものもあり、研究著者らは、土地の頂点に立つ捕食者とのつながりや感謝の気持ちを表していたとの見方を示している。

この研究で分析された遺物は、ドイツ南西部のシュバーベン・アルプスの比較的狭い地域から出土したものだが、こうした模様が見られるのはこれだけではない。こうした模様は、3万4000年前から4万5000年前の旧石器時代の道具や彫刻によく見られる。「解剖学上の現生人類がアフリカから欧州大陸にわたり、そこで暮らし始めたのは、だいたいそのころだ」と、考古学者でベルリン先史博物館の学芸員でもある本研究の共著者、エバ・ドゥトキェビチ氏は述べた。

「こうした模様に加えて、彼らは具象芸術、道具、個人的な装飾品、楽器も持っていた」とドゥトキェビチ氏は指摘する。「つまり、彼らの行動は非常に現代的で、記号体系の基礎も当時すでに存在していたと言える」

不確かな意味

ベンツ氏によると、記号の選択には何らかのロジックがあるようだ。「マンモスや馬などの動物の小像だけでなく、道具にも十字が描かれている」「しかし人間の像に十字はまったく見当たらない。人間の像に十字を刻んではいけないという、何らかのタブーや慣習があったに違いない」とベンツ氏。他の研究で、十字は儀式的な殺害を意味する可能性が示唆されており、それが理由かもしれないという。

しかし、これらの記号に具体的な意味を結びつけることは不可能だ。「これらは非常に基本的な幾何学図形なので、特定の対象物上にある場合の意味については確信を持てたとしても、別の対象物の場合では全く異なる可能性がある」とドゥトキェビチ氏は述べ、数千年という歳月をかけて記号の意味が変化していった可能性もあると指摘する。

模様は、文字を発達させる能力がすでに存在していたことを示しているが、書き言葉が必須ということはなく、世界中の多くの文化では文字が発達しなかったという。「しかし、情報を記号に変換する精神的能力は、私たちが考えていたよりもはるか昔に存在していたということだ。私たちの研究はその劇的な変化を示している」とドゥトキェビチ氏は述べた。