J3福島のFWカズが8月開幕の来季も契約延長の見通しとなったことに対し「4カ月間の評価としてありがたく感謝の気持ちでいる」と語った。もちろんここまで出場3試合で無得点という状況には「チームの力になれているか考えるとまだ物足りなさもある。早く役に立ちたい」と話す。来年2月には史上初の還暦Jリーガーとなる。「数字的なものにとらわれるのではなく、試合に出るための準備と集中が大事。常に試合に出たい」と前を向い