１日午後３時５５分頃、大分県別府市中須賀東町のＪＲ日豊線別府大学―別府駅間の踏切で、大分発博多行きの特急「ソニック４２号」がシニアカーと衝突した。けが人はいなかった。別府署によると、シニアカーは遮断機が下りる前に踏切内に入ったが、車輪が線路にはまり、動かせなくなった。乗っていた同市の女性（８４）は自力で逃げ出して無事だった。ＪＲ九州によると、乗客乗員約２１０人にもけがはなかった。この事故で特