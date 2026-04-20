この記事をまとめると ■東南アジアでHEV車種の拡充が急速に進んでいる ■BEVの価格競争と再販価値低下が流れを変えた ■原油高リスクもHEV普及を後押しする要因となる BEV一辺倒から多様化へ IIMS2026（インドネシア国際モーターショー2026）にて、会場内のトヨタブースへ行くと「目玉」として展示されていたのは、トヨタの海外市場向けコンパクトセダン「ヴィオス」のHEV（ハイブリッド車）、新興国向けコンパクトMPV「ヴェロ