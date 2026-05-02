関東全域の激戦区を束ねる「ルシーグ横浜」の新たな監督に、十八世名人の資格を持つ森内俊之九段（55）が就任した。まずレジェンドが挑むのは、5月9日にドラフト会議が放送される『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』だ。【映像】「思うようには…」と悩む森内九段の表情本大会は、『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』の2つの遺伝子を引き継ぐ新たな棋戦だ。5人1組、地域を背負う8つのチームが日本一をかけ戦う。