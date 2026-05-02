けさ（2日）、山陽道の上り、岡山JCT付近で複数の車が関係する事故がありました。 【写真を見る】【速報】「車が何台か事故をして渋滞している」と通報山陽道（上り）岡山JCT付近で追突事故かけが人がいる模様 警察によりますと、午前8時24分、岡山JCT付近の上り車線で「車が何台か事故を起こして渋滞している」と通報があったということです。 事故の詳細はまだわかっていませんが、けが人が1人いる模様だということです