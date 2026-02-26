3児の母・中村仁美アナ、ボリューミー弁当9種公開「盛り付け方が参考になる」「ガッツリで子供喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】フリーアナウンサーの中村仁美が2月25日、自身のInstagramを更新。9種類の弁当のショットを公開した。
また「定期的にあーもーお弁当作り面倒だなと、思います」「まさに今日も」と弁当作りへの素直な気持ちもつづっている。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「盛り付け方が参考になる」ナポリタン＆唐揚げ弁当など豪華9つ
◆中村仁美「お弁当備忘録」9種類弁当公開
中村は「お弁当備忘録」とつづり、写真を投稿。「毎日これで！と言われたナポリタン＆唐揚げ弁当」「カレー風味炒飯＆既製の焼売弁当」「夕食からどうにか確保！ミニとんかつ弁当」「麻婆豆腐弁当」「炊き込みご飯おにぎり＆ナスの味噌汁弁当」「生姜焼き弁当」「豚キムチ弁当」「蒸し鶏のネギ塩タレ弁当」「前日の残りカレー弁当」の9種類の弁当のショットをコラージュにして公開した。いずれも彩り豊かでボリューミーな弁当ショットとなっている。
◆中村仁美の弁当ショットに反響
この投稿には「ガッツリで子供喜びそう」「盛り付け方が参考になる」「素晴らしすぎる」「美味しそう」「レシピ教えてください！」などといった反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
