丸山桂里奈、広々自宅庭で遊ぶ長女の姿公開「素敵なお庭」「憧れます」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が2月24日、自身のInstagramを更新。自宅の庭で遊ぶ長女の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳元なでしこ「理想の子育て環境」ウッドデッキのある広々とした庭
丸山は「最近の日常」と書き出して、自身が出演するTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）のオフショットや食材や食事の写真、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏との2ショットなどの写真を複数枚投稿。
ウッドデッキのある広々とした庭で、おもちゃのジョウロを持って遊ぶ愛らしい長女のモノクロ写真も公開し「最近は遠出できず、家族でおでかけもなかなか お留守番なのでなんとかお庭綺麗にして思い切り遊ばせてあげたい」と母としての思いを吐露している。
この投稿には「素敵なお庭」「癒やされる」「理想の子育て環境」「憧れます」などの反響が寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
◆丸山桂里奈、自宅の庭で遊ぶ長女の姿公開
◆丸山桂里奈の投稿に反響
