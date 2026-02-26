隣の席にやってきた転校生の少女・天乃カロン。主人公・渡良瀬晶は清楚で気さくな彼女に密かに恋心を抱いていたが、天乃は休み明けに驚きの変貌を遂げてしまい……。

【漫画】「好きな女の子が中二病になっていた話」を読む

憧れの少女の変化に少年が驚きながらもキュンキュンする漫画が、「好きな女の子が中二病になっていた話」の文言とともにXにアップされた。今回は本作の作者である更科るな（@noah_ark38）氏に、本作の創作のきっかけやヒロインを描くうえでのこだわりについて、話を聞いた。（青木圭介）

ーー本作を創作したきっかけを教えてください。

更科るな：元々漫画は描いていたんですけど、商業の方向に舵を切りたいなと思ったタイミングがあって、そこで制作したのが本作でした。ラブコメとジャンルを決めて、担当編集さんと企画を練りながら描いた作品です。

ーー中二病になったヒロインがかわいかったです。設定を思いついた経緯は？

更科るな：「少し浮世離れした女の子が男の子にアプローチするラブコメ」は面白そうだなと考えたのが、最初でした。そこから浮世離れの詳細を“中二病”に決めて、内容を詰めていった形です。

ーー中二病になったヒロインを描くうえで、こだわったことはありますか？

更科るな：中二病というと、色々な装飾や小物のイメージがありますよね。でも舞台が学校なので、学校に持ってきて違和感がありすぎる物は描けない。そこで違和感のない範囲で、中二病らしくみせるのにこだわりました。帽子付きのローブを被ったり、カーディガンを着崩したりとかですね。

ーー本作のなかで、更科るな氏自身が気に入っているポイントは？

更科るな：私は急に面白いオチがくる、「即オチ2コマ」みたいなコメディが好きなんです。普通の格好の天乃さんが次のページでは中二病の格好になっている、5ページ目から6ページ目の流れは気に入っています。

ーー更科るな氏が漫画を描き始めたきっかけを教えてください。

更科るな：物心ついた頃から絵を描くのは好きで、よく「これだったら漫画家になれるんじゃない？」と親や友達に言ってもらっていました。もちろん子供にそうやって言うのは全然あることだと思うんですけど、当時はそれが嬉しくて、そこからずっと絵や漫画は描き続けています。小さい頃に褒められてから、漫画家という職業もずっと意識していますね。

ーー最後に、今後はどのような漫画を描きたいですか？

更科るな：今はラブコメを中心に描いているんですけど、シリアスな作品も描いていきたいなと思っています。ミステリーとかも好きなので描けたら嬉しいです！

（文・取材=青木圭介）