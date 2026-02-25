「何もできない」と言われた経験を抱えながら世界大会を制した松谷暖良さんの初著書が、発売直後にAmazonベストセラーを獲得しました。

40代からの再起をテーマにした実話が、同世代を中心に広く読まれています。

舞台の華やかさだけでなく、折れそうな時期の描写まで含めた構成が反響の理由です。

オフィス清家BOOKS「40代で人生大逆転」

発売日：2026年2月25日販売チャネル：Amazon所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

オフィス清家BOOKSは、松谷暖良さんの初著書『40代で人生大逆転』を刊行した出版レーベルです。

発行元のオフィス清家は東京都渋谷区恵比寿に拠点を置き、書籍発行を通じた情報発信を行っています。

今回の一冊は、世界大会グランプリ受賞後の歩みを40代の再挑戦という視点でまとめた記録です。

幼少期の体験からつながる再起のプロセス

著者：松谷暖良競技実績：世界大会グランプリ受賞

白いレースドレスでマイクを握る幼少期の場面は、早い時期から人前で挑戦してきた原点を想起させるビジュアルです。

本書では、幼少期の劣等感や20代の迷いを通過したあとに、結婚と出産を経て再び目標を取りにいく過程が丁寧に綴られています。

成功の瞬間だけでなく不安の時間も並べているため、同じ世代の読者が自分の経験に重ねやすい構成になっています。

受賞後の広がりとベストセラー反響

書籍発売日：2026年2月25日獲得実績：Amazonベストセラー

ティアラとサッシュ姿で賞状とトロフィーを手にした受賞シーンは、世界大会での実績を象徴する1枚です。

その実績の直後に初著書がベストセラーを獲得したことで、競技ファン以外にも読み手の層が広がっています。

SNSでは40代の希望になったという声や挑戦する勇気をもらえたという感想が集まり、再挑戦の物語として支持が拡大中です☆

年齢や環境を理由に立ち止まりやすい時期だからこそ、実体験ベースの言葉が背中を押してくれる一冊です。

結果だけでなく迷いの時間まで言語化されているため、次の一歩を考えたい読者にも読みやすい内容になっています。

【人生後半の挑戦を記録した再起の物語が話題！

オフィス清家BOOKS「松谷暖良 初著書 40代で人生大逆転」】の紹介でした。

