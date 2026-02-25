2033年に向けて、カリウム市場の拡大ペースが改めて注目されています。

食料需要の増加を背景に肥料需要が底堅く、農業と工業の両面から需要が積み上がる見通しです。

今回の調査では、2024年実績から2033年予測までの市場規模と成長要因が整理されています。

AstuteAnalytica「カリウム市場成長予測レポート」

市場規模（2024年）：631.2億米ドル市場規模（2033年予測）：979.2億米ドル予測期間CAGR（2025年〜2033年）：5.0％

カリウムは肥料の主要成分として作物収量に直結し、食料安全保障の土台を支える素材です。

本レポートは、カリ市場の成長余地を農業需要と工業用途の両方から可視化した内容になっています。

市場規模の伸び幅と成長テンポ

増加額（2024年→2033年）：348.0億米ドル予測期間：2025年〜2033年

2024年から2033年までに約348.0億米ドルの上積みが見込まれ、市場の母数そのものが大きく拡大する計算です。

単年急騰ではなくCAGR5.0％で伸びるため、供給体制と調達戦略を段階的に組みやすい見通しとなっています。

農業需要が支える中長期トレンド

用途区分数：2区分（農業用・非農業用）

用途別では農業用が最大シェアで、特に穀物や野菜の収量改善に向けた肥料需要が成長を下支えしています。

人口増加で食料供給の安定化が課題になるほど、土壌肥沃度を高めるカリへの投資判断は重みを増します。

製品タイプと地域別の需要構成

製品区分数：3区分（塩化カリウム・硫酸カリウム・硝酸カリウム）主要地域区分：5地域（北米・欧州・アジア太平洋・中東/アフリカ・南米）高成長予測地域：アジア太平洋

塩化カリウムが主流を維持する一方で、塩化物低減ニーズを背景に硫酸カリウムの選択が進む地域も増えています。

供給面では北米が大きな存在感を持ちつつ、需要側ではインドや中国を含むアジア太平洋の伸びが市場全体を押し上げる構図です。

成長課題と競争環境の見どころ

主要企業掲載数：12社

商品価格の変動、採掘に伴う環境負荷、主要生産国間の貿易制限は、今後の成長速度を左右する重要論点です。

主要プレーヤーは研究開発と生産効率の改善を並行し、持続可能性と供給安定性を同時に満たす競争へ移行中です。

農業の生産性向上と工業用途の拡張が同時に進む局面では、カリウム市場は中長期の注目分野になりやすい領域です。

地域別の需要差と製品別の選択傾向を合わせて見ると、調達や投資の優先順位を立てやすくなります。

農業と工業需要で市場拡大を読み解ける！

AstuteAnalytica「カリウム市場成長予測レポート」の紹介でした。

よくある質問

Q. カリウム市場の2033年予測規模はいくらですか。

2033年は979.2億米ドルに達する見通しです。

Q. 予測期間の年平均成長率はどのくらいですか。

2025年から2033年のCAGRは5.0％です。

Q. 2024年時点の市場規模はどのくらいですか。

2024年の市場規模は631.2億米ドルです。

