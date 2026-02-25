¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù7·î31Æü¸ø³«·èÄê¡¡ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¤¬¡¢7·î31Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù±ÇÁü½é²ò¶Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³¤¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾¯½÷¤Î±¿Ì¿¤ÈËÁ¸±¤òÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡£¼Â¼ÌÈÇ¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ù¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥±¥¤¥ë¡£¼ç¿Í¸ø¥â¥¢¥ÊÌò¤Ë¤Ï¡¢19ºÐ¤Î¿·¿Í¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥é¥¬¥¤¥¢¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤Ç¥Þ¥¦¥¤¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡¢È¾¿ÀÈ¾¿Í¤Î±ÑÍº¥Þ¥¦¥¤Ìò¤È¤·¤Æ¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¤âÂ³Åê¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«ºÑ¤ß¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¡ÖHow Far I'll Go¡×¤ò¥¥ã¥µ¥ê¥ó¤¬°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÈäÏª¡£ÎÐË¤«¤Ê¥â¥È¥¥¥Ì¥¤Åç¤ä¹Âç¤Ê³¤¤Ê¤É¡¢¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Þ¥¦¥¤¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡È¿À¤ÎÄà¤ê¿Ë¡É¤Ë¤è¤ëÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²»³Ú¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤Ç¤â³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥ê¥ó¡á¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ß¥é¥ó¥À¡¢¥ª¥Ú¥¿¥¤¥¢¡¦¥Õ¥©¥¢¥¤¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¥Ê¤¬ºÆ¤Ó»²²Ã¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤â¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¸ø³«»þ¤ËÀ¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ6²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó960²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤ÏÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤È¼çÂê²Î¾Þ¤Î2ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯»ëÄ°¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø³«¤«¤é8Ç¯¤ò·Ð¤¿¸½ºß¤â¤Ê¤ª¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê2024Ç¯»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Â³ÊÔ¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤2¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀ¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1575²¯±ß¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¼Â¼ÌÈÇ¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
