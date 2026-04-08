俳優近藤雄介（33）が8日、東京ディズニーリゾートで行われたプレスプレビューに参加した。ディズニーシー開園25周年記念イベント「“スパークリング・ジュビリー”」や、ディズニーランドで9日開始のパレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」を鑑賞。その魅力をリポートする。さまざまな海の魅力から着想を得た「ジュビリーブルー」で彩られたディズニーシーに足を踏み入れ「これはすごいですね。一大イベントだ」と一言。