開園25周年を記念したアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』が8日、一足早く報道陣にお披露目されました。1998年に建設が始まった東京ディズニーシー。“海”をテーマにした世界初のディズニーテーマパークとして、2001年9月にオープンしました。園内は、海をイメージしたブルーのデコレーションが至る所に施されパーク全体がお祝いムードに。そして新しいプログラムでは、25周年を祝