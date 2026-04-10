ヤンキース―アスレチックス米大リーグのヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地ヤンキー・スタジアムでアスレチックスと対戦し5-3で勝利した。始球式にはボクシング界の47歳レジェンドが登場。SNSでも注目を集めていた。青色のヤンキースのジャンパーを羽織って登場したのは、元世界6階級制覇王者マニー・パッキャオ（フィリピン）。ストレートで何人もの相手を沈めてきた左手にはボールを持ち、右手は親指を立てて、グッド