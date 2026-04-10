ウォルト・ディズニーの本社の入り口＝2009年5月、米ロサンゼルス近郊（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は8日、米娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニーが、最大千人規模の人員削減を計画していると報じた。マーケティング部門が主な対象で、数週間以内に実施するという。動画配信の競争激化に対応するため、合理化を加速する。ジョシュ・ダマロ最高経営責任者（CEO）の3月の