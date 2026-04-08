千葉・浦安市の東京ディズニーシー（TDS）で8日、パーク開園25周年を記念したアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』の一部が、15日からの開催に先駆け報道陣にお披露目された。【写真】ピノキオ、ジミニー・クリケットらも登場！エンタメプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」の公演の様子同イベントは、15日から2027年3月31日までの約1年間にわたって開催