タレントの千秋が12日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシーで芸能人夫妻と遭遇したことを明かした。千秋は家族で東京ディズニシーを訪れたとし、「よゐこ濱口くん＆アッキーナ家族、いると思ったらいた！」と、お笑いコンビ「よゐこ」濱口優とタレント・南明奈夫妻に出会ったことを報告。3ショットも公開した。さらに「ひょんなことから健（堀内）たちと一緒にタワー・オブ・テラーに乗って、周りに『全然怖く