¡Ú¡Ö¥«ー¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥Àー¡× ¹¹¿·¥Çー¥¿Ver. 1.3.1¡Û 2·î25Æü ÇÛ¿®

¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo Switch 2ÍÑ¥ìー¥¹¡Ö¥«ー¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥Àー¡×¤Î¹¹¿·¥Çー¥¿Ver. 1.3.1¤ò2·î25Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡£

¡¡º£²ó¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï°ìÉô¤Î¥é¥¤¥Àー¡¢¥Þ¥·¥ó¡¢¥³¥ÔーÇ½ÎÏ¤ÎÀ­Ç½¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥²ー¥àÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿³Æ¼ïÉÔ¶ñ¹ç¤Î½¤Àµ¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò½ü¤­¡¢¥²ー¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¹¹¿·¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¡£

¢¢¡Ö¥«ー¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥Àー ¹¹¿·¥Çー¥¿Ver. 1.3.1¡×¤Î¥Úー¥¸

(C) Nintendo / SORA
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.