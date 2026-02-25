ÉáÄÌ¤Î·³¼ê¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤ÂÑÀÚÁÏÀÇ½¤Ç¼ê¸µ¤ò¼é¤ë¿·Äê¡ª¤³¤³¤í¥Ó¥¿¥ß¥ó¡ÖËÉºÒ»Î´Æ½¤ ËÉ¿Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×
DIY¤äÄ´Íý¡¢ËÉºÒ½àÈ÷¤Þ¤Ç¡¢¼ê¸µ¤Î¥±¥¬ÂÐºö¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¹â¶¯ÅÙ¼êÂÞ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤í¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Î¡ÖËÉ¿Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢ÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤µ¤Èºî¶È¤·¤ä¤¹¤µ¤ÎÎ¾Î©¤òÁÀ¤Ã¤¿ËÉºÒ»Î´Æ½¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÈó¾ï»þ¤Ë¤â»È¤¨¤ëÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÄí¤ÎÈ÷¤¨¤ò°ìÃÊ¶ñÂÎ²½¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤í¥Ó¥¿¥ß¥ó¡ÖËÉºÒ»Î´Æ½¤ ËÉ¿Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×
ÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¡§2026Ç¯3·î¾å½ÜÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Amazon.co.jpÂÑÀÚÁÏ¥ì¥Ù¥ë¡§EN388:2016 ºÇ¹â¥é¥ó¥¯F¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§S¡ÁXL
¤³¤³¤í¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ï¡¢Í¸Â²ñ¼Ò¤¿¤«¤ä¤Þ¤¬Å¸³«¤¹¤ëËÉºÒ¡¦ÆüÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤ÏËÉºÒ»Î¡¦ºÒ³²È÷Ãß´ÉÍý»Î¤Î´Æ½¤¤ò¼õ¤±¡¢²ÈÄí¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤ËÉ¿Ï¼êÂÞ¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·³¼ê¤ÎÉÔ°Â¤òÊä¤¦ËÉ¸æÎÏ¤È¡¢Æü¾ïºî¶È¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÆ±»þ¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ÂÑÀÚÁÏºÇ¹â¥é¥ó¥¯F¤È°ìÈÌ¼êÂÞÈæ15ÇÜ°Ê¾å¤Î¶¯ÅÙ
ÂÑÀÚÁÏ»î¸³µ¬³Ê¡§EN388:2016¼èÆÀ¥é¥ó¥¯¡§FÂÑÀÚÁÏÀÇ½¡§°ìÈÌ¼êÂÞÈæ15ÇÜ°Ê¾å
¥«¥Ã¥¿¡¼¤äÊñÃú¡¢¥¬¥é¥¹ÊÒ¡¢´¤ãª¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÑÀÚÁÏÀÇ½¤ò¿ôÃÍ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¶¯ÅÙ¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç²ÈÄíÍÑÅÓ¤Ë¤âÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÉºÒÍÑÉÊ¤È¤·¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥ÛÂÐ±þ¤È¥µ¥ó¥Ç¥£¥Ë¥È¥ê¥ë²Ã¹©¤Ë¤è¤ë¹â¥°¥ê¥Ã¥×
¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¡§ÂÐ±þ¾¸Éô²Ã¹©¡§¥µ¥ó¥Ç¥£¥Ë¥È¥ê¥ë¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°
Æ³ÅÅÀÁÇºà¤Ë¤è¤êÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ºî¶È¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Ë¤¯¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
¾¸¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¿å¤äÌý¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤â³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¿ÏÊªºî¶È»þ¤Î°®¤êÄ¾¤·¤ò¸º¤é¤·¤Æ°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
HPPEÁÇºà¤È¥í¥ó¥°¥«¥Õ¤ÇÆü¾ïºî¶È¤òÉý¹¤¯¥«¥Ð¡¼
¼çÍ×ÁÇºà¡§HPPE¼ê¼óÀß·×¡§¥í¥ó¥°¥«¥Õ±ÒÀ¸ÌÌ¡§ÀöÂõ²ÄÇ½°ÂÁ´ÌÌ¡§¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¸¡ºº¥¯¥ê¥¢
·ÚÎÌ¤«¤Ä¹âÂÑµ×¤ÎHPPE¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¼ó¤Þ¤ÇÊÝ¸î¤¹¤ëÀß·×¤Çºî¶ÈÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DIY¡¢Ä´Íý¡¢¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢ËÉºÒÍÑÅÓ¤Þ¤Ç°ì¤Ä¤Ç²ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÈÄíÆâ¤ÎÆ»¶ñ¤ò¹Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
ËÉºÒ»Î´Æ½¤¤ÇÉáÃÊ»È¤¤¤ÈÈó¾ï»þ±¿ÍÑ¤ò¤Ä¤Ê¤°Àß·×
´Æ½¤¡§ËÉºÒ»Î¡¦ºÒ³²È÷Ãß´ÉÍý»Î »³ºê¿¿Í¥»Ò»áÁÛÄêÍÑÅÓ¡§DIY¡¦ÎÁÍý¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¹©¾ìÊªÎ®¡¦ËÉºÒ
´Æ½¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¶¯ÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤´¤ï¤Ä¤¤Î¾¯¤Ê¤µ¤È»ØÀè¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¾ï»þ¤«¤é»È¤¤´·¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤âÆ±¤¸´¶³Ð¤ÇÆ°¤±¤ëÅÀ¤¬¤³¤Î¼êÂÞ¤Î¼ÂÍÑ²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
ËÉºÒÍÑÉÊ¤Ï»È¤¦¾ìÌÌ¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¼ê¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Û¤É¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÚÁÏ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëºî¶È¤òÆü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤¦²ÈÄí¤Û¤É¡¢ÂÑÀÚÁÏ¼êÂÞ¤ÎÆ³Æþ¸ú²Ì¤òÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î·³¼ê¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤ÂÑÀÚÁÏÀÇ½¤Ç¼ê¸µ¤ò¼é¤ë¿·ÄêÈÖ¡ª
¤³¤³¤í¥Ó¥¿¥ß¥ó¡ÖËÉºÒ»Î´Æ½¤ ËÉ¿Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¤³¤³¤í¥Ó¥¿¥ß¥ó ËÉºÒ»Î´Æ½¤ ËÉ¿Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
ÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ï2026Ç¯3·î¾å½Ü¤Ç¤¹¡£
Q. ¤³¤³¤í¥Ó¥¿¥ß¥ó ËÉºÒ»Î´Æ½¤ ËÉ¿Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¡¦½ÅÎÌ¤Ï¡©
¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤ÏS¡ÁXL¤Ç¤¹¡£
