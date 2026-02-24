アイドルグループ「Newヒロイン」が23日、公式X（旧ツイッター）を更新。新メンバーの名前を発表直後に変更する異例の声明を発表した。



【写真】すでに活動している「HAKUSULA」の「日向いぶ」

事の発端は今月22日。「Newヒロイン」の運営アカウントが新メンバーとして「日向いぶ」がデビューすることを発表した。これに対して、別のアイドルグループ「HAKUSULA」で4年前から活動する「日向いぶ」が翌23日に「芸名決める時他に被ってるアイドルいないかとか ちゃんと考えて日向いぶって名前を自分で作って たまたまなのかも分からないけど名前そのまんま取られてしまって複雑」（原文まま）「4年間ずっとこの名前でやってきたから解散間際のこのタイミングでこれだったのでなんかモヤモヤしちゃったごめんね」と自身と同姓同名のアイドルがデビューすることに疑問の投稿をしたことで話題となっていた。



これを受けて、23日中に「Newヒロイン」運営アカウントは文書を公開。「この度、弊社アイドルユニットの新メンバーとして発表いたしました『日向いぶ』につきまして、既に活動されている他社様のアイドルの方と同姓同名であることが判明いたしました」と公表した。



この事実について「事前確認が不十分であったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。そして「協議の結果、本人とも相談の上、活動名を下記へ改めさせていただきます」として、新しい活動名を「伊吹いぶ」に変更することを伝えた。最後には「今後はより一層確認体制を徹底し、誠実に活動して参ります」と締めた。



（よろず～ニュース編集部）