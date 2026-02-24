この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新卒応援チャンネル【さざえ】が「【施工管理辞めた】金は増えた。でももっと大事なことがあるぞ【視聴者凸】」を公開した。施工管理職を経験した20卒男性が、想像を絶するブラックな労働環境と、そこから脱出した現在の心境を赤裸々に語った。



工業高校を卒業後、施工管理の会社に入社した男性。彼を待ち受けていたのは、独自の新人研修だった。行き先は「比叡山」。「ずっとお経を唱え続ける」「携帯は没収」「精進料理の最後は漬物で皿を拭う」といった特殊な規律を強いられ、同期の一人は途中で逃亡したという。



現場配属後はさらに過酷さを極めた。「朝5時に起きて帰宅は深夜24時」「休みは2週間に1回あればいい方」という激務に加え、先輩からは「スパナで頭を殴られる」という暴力的な指導も受けたと明かす。これにはさざえ氏も「これが普通なのかと思ってたんですか」と驚きを隠せない様子だった。



精神的に限界を迎えた男性は、弁護士による退職代行を利用して強引に退職。会社側からは離職票を遅らせるなどの嫌がらせを受けたが、なんとか縁を切ることに成功した。その後、給料は下がるが定時で帰れる会社を経て、現在はビルメンテナンスの仕事に従事。「ビルメンは楽です」と、給与よりも時間のゆとりを選んだ現在の満足感を語った。



動画の終盤、激務の代償として得た高額な給与や、揉めながらも勝ち取った退職金の行方について話題が及ぶと、男性はあっけらかんとこう答えた。「全部パチンコで溶けました」。