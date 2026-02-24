この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

新卒応援チャンネル【さざえ】が「【施工管理辞めた】金は増えた。でももっと大事なことがあるぞ【視聴者凸】」を公開した。施工管理職を経験した20卒男性が、想像を絶するブラックな労働環境と、そこから脱出した現在の心境を赤裸々に語った。

工業高校を卒業後、施工管理の会社に入社した男性。彼を待ち受けていたのは、独自の新人研修だった。行き先は「比叡山」。「ずっとお経を唱え続ける」「携帯は没収」「精進料理の最後は漬物で皿を拭う」といった特殊な規律を強いられ、同期の一人は途中で逃亡したという。

現場配属後はさらに過酷さを極めた。「朝5時に起きて帰宅は深夜24時」「休みは2週間に1回あればいい方」という激務に加え、先輩からは「スパナで頭を殴られる」という暴力的な指導も受けたと明かす。これにはさざえ氏も「これが普通なのかと思ってたんですか」と驚きを隠せない様子だった。

精神的に限界を迎えた男性は、弁護士による退職代行を利用して強引に退職。会社側からは離職票を遅らせるなどの嫌がらせを受けたが、なんとか縁を切ることに成功した。その後、給料は下がるが定時で帰れる会社を経て、現在はビルメンテナンスの仕事に従事。「ビルメンは楽です」と、給与よりも時間のゆとりを選んだ現在の満足感を語った。

動画の終盤、激務の代償として得た高額な給与や、揉めながらも勝ち取った退職金の行方について話題が及ぶと、男性はあっけらかんとこう答えた。「全部パチンコで溶けました」。

YouTubeの動画内容

01:54

携帯没収にお経…衝撃の新人研修「比叡山へ行かされた」
06:13

現場での壮絶なパワハラ「スパナで頭を殴られた」
08:42

激務の対価「ボーナスですごい還元してくれる」
11:36

退職代行を使って強行突破した退職劇と嫌がらせ
10:46

2社目のホワイト企業を経てたどり着いた現在の仕事

関連記事

脱サラYouTuberの家計簿から学ぶ“独立の落とし穴”！月25万赤字を招いた「意外な固定費」とは

脱サラYouTuberの家計簿から学ぶ“独立の落とし穴”！月25万赤字を招いた「意外な固定費」とは

 「閉店30分後に下にいたんです」カフェ店長を襲った戦慄のストーカー被害と生活保護転落の真相

「閉店30分後に下にいたんです」カフェ店長を襲った戦慄のストーカー被害と生活保護転落の真相

「僻地すぎ！」北海道配属でブチギレた26卒学生　リクルーターに「9割通るって言ったくせに」と詰め寄る“配属ガチャ”の末路
もっと見る

チャンネル情報

新卒応援チャンネル【さざえ】_icon

新卒応援チャンネル【さざえ】

YouTube チャンネル登録者数 5.79万人 958 本の動画
会社を辞めたい人向けのチャンネルです【経歴】2020.3 大学卒業2020.4 自動車ディーラーに入社2020.7 退職代行で逃亡2020.8 フリーターになる、同時に新卒応援チャンネルを始める2024.12 バイト先が潰れる2025.1〜 専業YouTuber
youtube.com/@Ysazae YouTube