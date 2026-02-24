関西テレビの番組「ウラマヨ！」（毎週土曜午後1時）は2月21日、公式サイトと公式Xを更新し、同日の放送内容について「一部に誤解を招く表現がございました」と謝罪した。



【写真】「ウラマヨ！」司会の人気お笑いコンビ

同日の放送は「昭和がスタートし100周年！長き時代を生き抜く【100年モノ企業＆商品】の創業から現在までのピンチとチャンス！」として、カネテツデリカフーズ（神戸市東灘区）のカニ風味かまぼこ「ほぼカニ」を取り上げていた。



同番組サイトは「本日2月21日放送の『100年モノ企業＆商品』の内容につきまして、一部に誤解を招く表現がございました」として経緯を説明。



「出演者の会話の中で『カニアレルギーを持つ方でも、『ほぼカニ』なので食べても大丈夫』という旨の内容がございましたが、放送内で紹介した『ほぼカニ』には原材料にエビおよびカニを使用しております。甲殻類アレルギーをお持ちの方はお召し上がりいただけませんので、ご注意いただけますようお願い申し上げます」と注意を呼びかけ、「誤解を招く表現になってしまっていたことを、お詫び致します」と謝罪した。



カネテツデリカフーズも公式Xアカウント「カネテツ【公式】」を更新。



「本日放送されたテレビ番組の内容について、一部誤解を招く可能性があるためご案内いたします」として、「『ほぼカニ』は、原材料にエビおよびカニを使用しております。そのため、甲殻類アレルギーをお持ちの方はお召し上がりいただけません」と説明。「お召し上がりの際は、商品パッケージの原材料・アレルゲン表示をご確認ください」と呼びかけ、「カネテツデリカフーズは、これからも安心・安全なものづくりに取り組んでまいります」とした。



ネット上では「放送前にチェックしなかったのかな」「甲殻類アレルギーがあります。気をつけてほしい」「シャレにならん」「命に関わるから」などの反応が相次いだ。