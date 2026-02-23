東京スカパラダイスオーケストラが3月18日(水)に発売するアルバム『［SKA］SHOWDOWN』より、新録楽曲に浅井健一がフィーチャリングゲストとして参加することが発表された。

今作アルバムはスカパラの“VS.シリーズ”第1〜5弾を完全収録したオリジナルアルバム。新録曲「盗まれたZIPANGU feat.浅井健一」には、BLANKEY JET CITYの活動を経て現在もソロ名義で音楽シーンの中心的な存在として知られている“ベンジー”こと浅井健一をフィーチャリングゲストに迎えた。今回はどのような化学反応をもたらすのか、期待が高まる。

また、本楽曲が来週3月2日(月)放送 FM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』(21:00-23:48放送内)にて、初オンエアされることも決定した。一連の発表にあわせ、浅井健一、加藤隆志(Guitar)、茂木欣一(Drums)からコメントも到着している。

■浅井健一 コメント

もう18年ぐらい昔に初めてスカパラさんライブを体験した時。心を持っていかれました。こんな最高なバンドあったんだ！ってね。だから当たり前に今回の出来事は光栄に決まっております。

自分のしていることが、どこかで誰かのためになっているってことが人間の生きる喜び。って思ってるんだけど。それは全ての人に言えることで、自分の場合はそれが音楽。歳とると理屈っぽくなってるな俺。

盗まれたジパング。谷中さんがつけたタイトルです。まっすぐで最高で純粋だと思います。多くの人々の心に伝わる事を心から願っています。

この世に東京スカパラダイスオーケストラが存在していてくれてありがとうございます。

■東京スカパラダイスオーケストラ 加藤隆志(Guitar) コメント

スカパラに正式加入した2000年前半、ヨーロッパツアー中のバスの中でCDウォークマンが壊れるほど聞いた「LAST DANCE」。

そこで奏でられた、あのベンジーのグレッチ・テネシアンのサウンドを目の前で聞くことが出来たことは、ここまで頑張ってきた自分へのご褒美のようで、レコーディング中感動で胸が熱くなりました。

浅井さんのギターも声も、もはやロックを超えたアートであり、AIなどにはこの先もずっと再現できないであろう宇宙をこのセッションから感じてもらえると思います。

◆東京スカパラダイスオーケストラ 茂木欣一(Drums) コメント

『いつかスカパラに浅井健一さんが参加してもらえる絶好のタイミングがあるはず』、ずっと心の片隅で思っていました。

個人的には同期（’91年）のデビュー、また浅井さんのソロ・デビュー曲のドラムを担当させてもらったり、2013年には加藤隆志と共に全国ツアーをまわらせてもらったり。

色々と縁はありました。そして昨年取り組んで来た一連のVS.シリーズ制作でバンド内に巻き起こっていた熱気。

この勢いのまま浅井さんと新曲制作したら、間違いなく刺激的なものが生まれる・・さあ、結果はこの音の中にすべて詰め込まれています。

お互いの音のぶつかり合いの中、紛れもない、あのベンジーの声とギターが響いて来る。

散りばめられた言葉たちは浅井さんと谷中さんとの駆け引き。

このスリリングなやりとり、早く皆んなに体験してほしいよ！！

”OK, Everybody♫”「盗まれたZIPANGU feat.浅井健一」どうぞよろしく。

なお、3月2日(月)にはFM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』のスタジオゲストとして茂木の生出演も決定している。

■”VS.シリーズ”オリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』

2026年3月18日（水）発売

予約購入 https://tokyoska.lnk.to/20260318_AL

配信予約（Pre-add/Pre-save） https://tokyoska.lnk.to/20260318_ST_DL 【CD+Blu-ray+GOODS盤・1CD+1Blu-ray】

品番：CTZR-96133/B

価格：￥19,182 （税抜）/ ￥21,100（税込）

※初回生産限定盤

【CD DISC】※全形態共通 Showdown崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド)Action (VS. 稲葉浩志)タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)盗まれたZIPANGUThe Liarクローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)トイトイ feat.ムロツヨシ私たちのカノン (VS. Chevon)サボタージュ (VS. ALI)Once In A Lifetime一日花 [from 47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA] 【Blu-ray DISC】※Blu-ray全盤種共通

◆LIVE映像

47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA ◆Music Video

・サボタージュ (VS. ALI)

・私たちのカノン (VS. Chevon)

・クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)

・Action (VS. 稲葉浩志)

・崖っぷちルビー (VS. アイナ・ジ・エンド) 【GOODS】

・47都道府県 HALL TOUR「47」写真集100P

※本写真集には、徳島公演までの写真を使用しております。

・ライブ定番グッズ3点セット（Tシャツ・フェイスタオル・ラバーバンド）

※TシャツはLサイズとなります。 【CD+Blu-ray盤・1CD+1Blu-ray】

品番：CTCR-96134/B

価格：￥8,682（税抜）/ ￥9,550（税込） 【CD DISC】

※全形態共通 【Blu-ray DISC】

※Blu-ray全盤種共通 【CD Only盤・1CD】

品番：CTCR-96135

価格：￥3,409（税抜）/ ￥3,750（税込） 【CD DISC】

※全形態共通 《CDショップ＆ECサイト購入者特典》

※ご予約の方優先でなくなり次第終了となります。予めご了承ください。 ◆FC PARADISE／mu-mo SHOP：先着特典

【CD+Blu-ray+GOODS盤】ホログラムポスターカレンダー(B2/4月始まり）

【CD+Blu-ray盤】ラバーキーホルダー

【CD Only盤】スマホサイズステッカー ◆TOWER RECORDS：先着特典

A4クリアファイル

※TOWER RECORDS各店舗の他、オンラインショップも対象となります。 ◆ローソンHMV：先着特典

缶バッチ ◆TSUTAYA RECORDS：先着特典

ポストカード ◆Amazon.co.jp：先着特典

【CD+Blu-ray+GOODS盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー

【CD+Blu-ray盤】メガジャケ＋アクリルキーホルダー

【CD Only盤】メガジャケ

※３形態それぞれご購入毎にそれぞれのジャケット写真のメガジャケプレゼント！ ◆セブンネットショッピング：先着特典

巾着 ◆楽天ブックス：先着特典

クリアポーチ ◆新星堂 WonderGOO：先着特典

マグネット ◆OTHER SHOPS(応援店)：先着特典

スマホサイズステッカー

※一部取り扱いがない可能性があります。

◾️＜東京スカパラダイスオーケストラ『［SKA］SHOWDOWN』＞ 会場：東京ガーデンシアター

公演日：2026年3月31日（火）

公演時間：開場 17:00／開演 18:00

詳細：https://tokyoska.net/live/live.php?id=1114761