グラビアアイドルで女優の高崎かなみが、写真集「旬撮GIRL Vol.28」(扶桑社）に登場。無敵の圧巻ボディを披露している。



【写真】可憐なワンピでミステリアスな香り 長い髪のフレンチドールにクギ付け

テーマはフレンチドール。写真集では“ドールのような完璧ボディ”を存分に披露している。長い髪を下ろし、ワンピース風の衣装ではアンニュイな表情を見せ、ランジェリー風の衣装ではフレンチ感を演出。心も視線ももっていかれるショットが並ぶ。



さらに、ちょこんと体育座りをしたカットはキュートな表情と美しい柔肌に目を奪われる。圧巻プロポーションの完璧ボディは「無敵」と言わざるを得ない。高崎はX(旧ツイッター)で「皆様是非チェックして下さいね♡」とアピールしている。



1997年生まれの高崎はグラビアで活躍する一方、女優としてもドラマ「社畜人ヤブー」(BS松竹東急)や映画「永遠の待ち人」に出演するなど、幅広く活動している。



今回の写真集の表紙を飾るのは高校生時代から人気を博す“全鳥取県民の妹”白濱美兎。裏表紙は妹・都丸亜華梨と共演した写真集「とまるtoとまる」を発売した都丸紗也華が務める。ほかにも麻倉瑞季、岡本彩夏、沢美沙樹が登場している。



（よろず～ニュース編集部）