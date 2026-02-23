この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【豊臣兄弟】ネタバレ 第８回あらすじ 菅田将暉 がついに登場！大河ドラマ考察感想 ２０２６年３月１日放送 第８話 豊臣兄弟！」と題した動画を公開。2026年放送予定のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第8回のあらすじを先取りし、菅田将暉演じる竹中半兵衛の登場と、有名な「墨俣一夜城」の逸話に隠された独自の解釈について解説した。

動画投稿者のトケル氏はまず、前回（第7回）の物語を整理。秀吉（池松壮亮）と寧々（浜辺美波）の結婚や、蜂須賀正勝（高橋努）、前野長康（渋谷謙人）らが秀吉の配下に加わった経緯を振り返った。その上で、第8回の最大の見どころとして、小一郎（仲野太賀）と直（白石聖）の関係進展、そして織田信長（小栗旬）による美濃攻めの本格化を挙げる。

解説の核心となるのは、秀吉の出世物語として名高い「墨俣一夜城」の築城秘話だ。トケル氏は、ドラマ内での墨俣の砦は「完成させること自体が目的ではなく、敵兵を引きつけるための“囮”として描かれる」と説明する。砦に敵が集中している隙に、手薄になった敵の本拠地・北方城を別動隊が攻め落とすという作戦だ。

さらに、この高度な陽動策を裏で糸引いていた人物として、竹中半兵衛（菅田将暉）の名を挙げる。半兵衛は義父である安藤守就（田中哲司）に策を授け、織田軍の動きすら計算に入れていたという。小一郎は戦の混乱の中で半兵衛と遭遇し、「今回の墨俣は何かが違う」と、その背後にいる知恵者の存在を見抜く展開になるようだ。

トケル氏は、「小一郎は逃げる途中で竹中半兵衛と出会う」と述べ、後の秀吉軍を支える“両輪”となる二人の運命的な出会いに期待を寄せた。知略を巡らす半兵衛と、それを本能的に理解する小一郎。2026年の放送に向け、新たな視点で描かれる豊臣兄弟の物語に注目が集まる。

