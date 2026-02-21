¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª±à¡¡SNS¤ÇÏÃÂê¤Î»Ò¥¶¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥Á½ä¤êÃí°Õ´µ¯¡¡»ô°é¤Ï»ÔÀî»ÔÆ°¿¢Êª±à¤â¸í¤Ã¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Â¿¿ô
¡¡ÀÐÀî¸©Ç½Èþ»Ô¤Î¡Ö¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª±à¡×¤¬21Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£»ÔÀî»ÔÆ°¿¢Êª±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª±à¤ËÂ¿¿ô¤Î°Õ¸«¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÊì¥¶¥ë¤Î°é»ùÊü´þ¤¬¸¶°ø¤Ç¿Í¹©Ó®°é¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿»Ò¥¶¥ë¡£¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊì¿ÆÂå¤ï¤ê¤ËÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¯»Ñ¤¬Ï¢ÆüSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª±à¤Ï¸ø¼°X¤Ë¡ÖÅö±à¤Ë¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤´°Õ¸«Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö»ÔÀî»ÔÆ°¿¢Êª±à¡ÊIchikawa City Zoological and Botanical¡¡Gardens¡Ë¤Î¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤¯¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª±à¡ÊIshikawa Zoo¡Ë¤ËÂ¿¿ô¤Î¤´°Õ¸«¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë³¤³°¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«Åù¤òÂ¾»ÜÀß¤ØÅ¾Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ë¤Ï»ÜÀßÌ¾¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÔÀî»ÔÆ°¿¢Êª±à¤Î¸ø¼°X¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª±àÍÍ¡¡¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÂÏÇ¡¡ÂÐ±þ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª±à¤Ø¤â³§¤µ¤Þ¤¼¤Ò¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£